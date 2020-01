Gallerie in Costa d’Amalfi? Pensiamo a quella di Seiano , 7 anni e 75 milioni di euro per 5 km e il traffico è peggiorato, i tempi raddoppiati e i costi triplicati rispetto alle previsioni iniziali . Le auto dalla strada non se ne sono andate, posti auto non si sono recuperati.

E non parliamo della Costiera amalfitana dove il lavoro sarà tre volte più difficile, pensate solo alle gru, escavatori, al trasporto a come far andare e venire i mezzi che fanno il lavoro alla fagilità del territorio che è enormemente superiore e poi parliamo di un’opera che era già tracciata , studiata, con la presenza già di un’altra galleria . Tre anni di ritardo nella conclusione dei lavori, 75 milioni di euro di spesa ed alla fine, a poco più di un mese dall’inaugurazione, si è scoperto anche che la galleria di Santa Maria di Pozzano, quella che fu progettata anche per evitare che i mezzi pesanti attraversassero il centro di Vico Equense, non è idonea ad accogliere i mezzi pesanti .

Per Vico Equense la vita è diventata impossibile, le code di traffico da Sorrento e Penisola Sorrentina per Castellammare di Stabia sono sotto gli occhi di tutti. Gli slogan erano gli stessi di oggi per la galleria: togliamo il traffico, recuperiamo posti auto. Il risultato è il nulla. Anzi è peggiorata la situazione, chiedetelo ai vicani e ai sorrentini, le gallerie sono “attrattori” di altro traffico, ma il collo della bottiglia, il territorio , è sempre quello. E’ aumentato lo smog, a livelli tumorali, è aumentato il caos, il disagio, addirittura Vico attraversata dai camion…

Da Napoli poi in queste idee considerano fattibili le opere come se Seiano e la Costiera amalfitana avessero le stesse difficoltà, in Costiera è enormemente più difficile fare questo tipo di lavoro per centomila motivi Allora ci chiediamo, le cose i cittadini e i politici della Regione Campania le vedono? Ai cittadini vengono dati i miraggi di queste soluzioni, come se fossimo il paese dei balocchi “Venghino signori, venghino”