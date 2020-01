Maiori, Costiera amalfitana . Con l’indipendenza che caratterizza Positanonews abbiamo chiesto un intervento all’ingegner Aniello Casola, originario di Positano, che è stato responsabile dell’ufficio tecnico della cittadina della Costa d’ Amalfi .

ECCO L’INTERVENTO CHE RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

“Un tabu’ sembra essere caduto in riferimento alla realizzazione di gallerie in costa di Amalfi, unica soluzione per consentire il superamento delle innumerevoli difficoltà collegate alla circolazione veicolare e per garantire una sufficiente sicurezza .

Fra gli interventi finanziati però, non si è tenuto in nessun conto della iniziativa del comune di Maiori coadiuvato dal comune di Cava de Tirreni per la realizzazione di una galleria di collegamento fra i due comuni.

La proposta progettuale a cui si fa riferimento fu elaborata dall’ing Aniello Casola nel 2015 su incarico dell’amministrazione di Maiori, al fine di eliminare le continue difficoltà che interrompono frequentemente il traffico in Costiera a causa di incendi, frane, sovraccarico veicolare e per consentire la riduzione drastica dei tempi in caso di pronto soccorso.

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso in galleria che prende inizia dalla località Tengana di Cava de Tirreni in continuazione con il cosiddetto trincerone, in corso di realizzazione, e la località Costa D’Angolo di Maiori direttamente sulla litoranea.

La galleria avrebbe una lunghezza di 6 km ( della stessa lunghezza di quella già esistente fra Castellamare di Stabia e Meta di Sorrento) e consentirebbe anche l’utilizzo per sottoservizi di qualunque tipo ( fecali, idrici, telefonici, elettrici, per gas ecc) e prevede anche la realizzazione di un parcheggio in roccia a Maiori, a ridosso del lungomare per consentire un interscambio o la possibilità di fruire direttamente della spiaggia a ridosso.

Il costo è stimato in 129 milioni di euro e i tempi di esecuzione , compreso la fase progettuale e di affidamento lavori è stimato in circa 5 anni.

L’intervento sarebbe molto utile sia per i territori rivieraschi che per il comune di Cava de Tirreni perché consentirebbe di raggiungere Maiori da Cava de Tirreni in 6 minuti .

In definitiva mentre Cava de Tirreni potrebbe completare la offerta turistica della costiera amalfitana offrendo le sue infrastrutture alloggiative ludiche e ricreative pressochè inutilizzate, la costiera potrebbe ottimizzare l’utilizzo delle attrezzature balneari e turistiche estendendone l’utilizzo anche nei periodi di scarso afflusso turistico .

In definitiva quello che non può più realizzarsi in costiera per ovvi motivi paesistici ed ambientali, si troverebbe su Cava sensa ulteriori investimenti mentre si consentire agli utenti di Cava di utilizzare le strutture turistiche e balneari della costa in maniera sicura e in tempi brevissimi , in un alogica di ottimizzazione delle infrastrutture esistenti su Area Vasta .”