Furore, minoranza si astiene sui verbali per protresta. Marchese: “vogliamo dirette streaming dei consigli”

La minoranza a Furore protesta e chiede le dirette streaming dei consigli comunali. La scelta del gruppo di astenersi sui verbali, viene riferita con un post su Facebook dalla capogruppo di “Furore nelle tue mani”, Antonella Marchese, facendo osservare alcune imprecisioni su sue dichiarazione riportate a verbale, chiedendo la trasmissione delle sedute consiliari per “amplificare la partecipazione” dei cittadini.

“PARLANNO CU CCRIANZA”

Sin dai primi consigli comunali, il gruppo di minoranza ha dichiarato di astenersi sui verbali per protesta.

Il senso è il seguente: VOGLIAMO LE DIRETTE STREAMING DEI CONSIGLI, DI FACILE REALIZZAZIONE, OGGI PIÙ CHE MAI.

BASTEREBBE che il presidente incarichi o autorizzi un volontario. Non si comprende dove sorgano i problemi: la seduta è già comunque pubblica e, pertanto, non si pongono questioni di privacy o di segreto di Stato. “Ciò che è CONOSCIUTO è CONOSCIBILE”.

Saremmo poi tutti più sereni:sia chi ha l’improbo compito di verbalizzare sia chi interviene.

Anche nei verbali dell’ultimo consiglio ho riscontrato delle imprecisioni in riferimento al mio intervento:

Non ho detto che LA DIRETTA STREAMING CONSENTE LA PARTECIPAZIONE,(il che non è corretto: il consiglio comunale per il solo fatto di essere pubblico consente già solo per questo la partecipazione), ma,piuttosto, che AMPLIFICA LA PARTECIPAZIONE, permettendo di vederlo infinite volte, comodamente e a casa.

Quanto riportato non è una pura variazione stilistica: affievolisce il concetto che intesi esprimere e lasciare agli atti!

Così,mio malgrado,ad ogni consiglio comunale mi vedo costretta ad dover precisare… E DEVO farlo!

Soprattutto perché quello che viene riportato resterà negli annali del Comune di Furore e costituisce per voi cittadini VERIFICA UFFICIALE (dunque degna di fede) di quello che dico e faccio (nel vostro interesse).

Ne farei volentieri a meno.. come avrei fatto a meno di misurarmi con persone senza “creanza”.