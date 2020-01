Furore. Antonella Marchese “Sul Fiordo la maggioranza sta complicando tutto”. Conca capofila e costi lievitati

Furore, Costiera amalfitana. Un consiglio comunale col botto di Capodanno, non tanto per la convocazione proprio alla vigilia, ma per le discussioni che si sono scatenate fra l’agguerrita capo gruppo di opposizione Antonella Marchese e la maggioranza di Milo. Intanto c’è da dire che l’attuale amministrazione manca di comunicazione, tutti i comuni della Costa d’ Amalfi hanno pagine facebook ufficiali curate, tanti oramai anche le dirette streaming, video, post sui social network. Antonella Marchese punta le sue accuse su due punti fondamentali , uno che prima si diceva che la chiusura del fiordo era una problematica montata di poco conto, mentre alla fine dai 50 mila euro previsti dall’amministrazione Ferraioli si è passati agli oltre 400 mila dell’amministrazione Milo, poi che a gestire i lavori sarà come comune capo fila Conca dei Marini, dove, se pure insiste il problema, gli interessi all’area sono minimali, visto che oltre tre quarti del Fiordo è di Furore e le attività e fabbricati principalmente insistono sul territorio furorese. Fra le altre cose da addebitare è la mancanza di comunicazione con la politica provinciale e regionale, a Salerno , ma in particolare a Napoli, alla Regione Campania, si decidono stanziamenti e operatività e già la Marchese accusò l’attuale maggioranza di aver disertato un incontro in Regione, che era stato già fissato, all’inizio della consiliatura. Silenzio al momento anche da Giocondo Cavaliere, ex candidato sindaco in passato e storico oppositore di Ferraioli, che tante battaglie ha fatto sul Fiordo.

Cari Furoresi!

Buon anno di vero cuore!

Ieri, dopo quattro intense ore di consiglio comunale, ho acquisito maggiori certezze su quello che NON SI SA:

Ho chiesto al vicesindaco che INTERVENTI DI BONIFICA SI DEBBANO FARE AL FIORDO PER LA SPESA DI OLTRE 400mila, secondo quanto deliberato dall’amministrazione Milo a settembre.

Mi risponderà per iscritto.

Deve documentarsi meglio…su una decisione già presa.

Una cosa è certa: MENTRE FINO A MAGGIO PER QUALCUNO IL PROBLEMA DEL FIORDO era un’invenzione per assecondare Pinco Pallino, adesso è molto, molto, molto, molto serio e grave… non basta la Tachipirina!

Ci vuole l’antibiotico.

E adesso siamo vincolati a questa “complicante” ricostruzione del problema, per cui ci vogliono oltre 400mila euro.CHE PASTICCIO!

Svetta più alto di prima il muro della vergogna e 50mila euro non sono sufficienti.

-HO SAPUTO CHE NON SI SA CHE PROVVEDIMENTI VERRANNO ADOTTATI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI;

Miramare o non mirare ? Bho, chi lo sa!

-HO SAPUTO CHE NON SI SA QUANDO IL SEDICENTE DISASTRO ECOLOGICO ( l’isola ecologica mobile) SARÀ RIMOSSO DA PIAZZALE VENE.

Complimenti ai nuovi governanti!Il paese è davvero UN’ALTRA COSA e sono molto chiare le idee sul futuro.

Il calendario dei rifiuti è di nuovo una variabile del tempo!

Una riflessione di fine anno al viceré di Furore,il non candidato e non eletto, che si stende candidato e eletto.

È ovvio: avrei voluto profondere le mie energie in un altro..

Non mi piace sindacare…!mi sarebbe piaciuto fare il sindaco, che è diverso. E sapevo bene che avrei potuto pagare un caro prezzo.

Tuttavia, è prevalsa la passione sulla paura.

Ma ho perso per due voti.Non posso mica disperarmi! Anzi, ti assicuro:ogni esperienza ci accresce e ha i suoi lati positivi.

Festeggi ancora per la vittoria di Pirro e brindi ogni giorno. A pranzo, di pomeriggio,di sera.

Ti invidio sì, ma solo per il tempo libero e il fegato che hai!

Affermi che con me non si possa ragionare.

Io mi chiedo,tu ragioni?Se si, Ragiona allora!

Pensi che pianga per la sconfitta? Sei fuori strada. Sono fiera della fiducia ottenuta.E sai perché? Perché è sincera, pura, disinteressata e basata su quanto fatto.

La sola cosa che mi fa avvilire sono le frottole colossali… indice di tutta l’umana scorrettezza.

Non preoccuparti per me.Ho recuperato anni di vita e non sacrifico la carriera.Ti pare poco?

È ammirevole quanto ti stia a cuore la vita amministrativa, tanto da essere così presente nei pressi della casa Comunale, mattina pomeriggio e sera. Però sbagli quando pensi che, essendo in minoranza,

dovrei tacermi.

Mi spiego meglio:è vero che non sono in maggioranza ma non rappresento una minoranza di concittadini!

Così, carissimo viceré, ti consiglio di parlare meno della sottoscritta e non uscire dai gangheri..

Sei un furorese verace, ma non un Furorese modello…

Ricordati chi eri e chi sei, ma soprattutto di chi, per te, si è assunto grandi responsabilità.

IO FACCIO CIÓ CHE DEVO.

E NON POSSO NON FARLO:

INFORMO, riferendo fatti.MI INFORMO E VIGILO. Maggiormente adesso che il vigile ancora non c’è….

Se DESIDERI CHE INFORMI MEGLIO attraverso il social, e non attraverso il bar come fanno altri, AUGURATI CHE SI FACCIA “MEGLIO PER TUTTI,NON SOLO PER SETTE FURORESI”

Per quanto mi riguarda, il gruppo di minoranza proporrà sempre e non rinuncerà MAI a dire la propria,perchè se è vero che la maggioranza decide,non può impedire alla minoranza di interessarsi di Furore e partecipare alla gestione della cosa pubblico.

Distinti Saluti!

