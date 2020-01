Funivia del Faito riaprirà il 29 marzo: pronti nuovi cartelloni per turisti

Ora è ufficiale. Il presidente del Parco Regionale dei Monti Lattari Tristano Dello Joio ha annunciato la data di riapertura della Funivia del Faito e non solo. L’impianto di risalita che in otto minuti conduce da Castellammare a quota mille cento metri, ripartirà il 29 marzo 2020. Dopo la pausa invernale, la nuova stagione della funivia comincia dall’attenzione per i turisti che ora avranno un percorso definito all’interno della stazione di Piazza Unità d’Italia.

Ci saranno infatti ben sei cartelli realizzati in italiano e inglese per la stazione della Circumvesuviana e della Funivia di Castellammare, sono frutto della collaborazione tra Eav e l’Ente Parco regionale dei Monti Lattari. Fondamentale il sostegno e contributo dell’Associazione Commercianti Stabiesi Confcommercio, Dipendenti EAV Stabia, Gruppo Tassisti Stabiesi, Protezione verde PRONATURA Castellammare, Radio Città Castellammare di Stabia, Arcom adv comunicazione visiva e Piazza Attiva.

Queste le parole di Dello Joio: “Ringrazio tutti i soggetti che hanno collaborato alla realizzazione della nuova cartellonistica. Abbiamo messo a disposizione dell’Eav lo spirito collaborativo di un gruppo di imprenditori, volontari e tecnici che lavora con l’unico obiettivo di valorizzare le risorse del nostro territorio. Dopo i numeri record del 2019, il Faito aspetta la ripartenza della Funivia per una nuova stagione fatta di successi e sviluppo.

Il

presidente dell’Eav Umberto De Gregorio ci ha confermato che l’amata “panarella” garantirà le corse a partire dal prossimo 29 marzo. Anche quest’anno l’apertura di esercizio rispetterà le esigenze di resistenti, pendolari e amanti della montagna con orari prolungati e corse quotidiane”.