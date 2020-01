Fumo in penisola sorrentina . Da Sant’Agata a Piano di Sorrento

Buonasera ,

Non basta tutto lo smog che respiriamo dovuto alle auto ma ci aggiungiamo anche il fumo dei fuochi accesi per pulire dalle sterpaglie tutti i giardini delle colline di sorrento da Sant’agata di Massa Lubrense ai Colli di Fontanelle di Sant’Agnello fino a giu’ meta di Sorrento e la cosa più grave è che nessuno fa niente per rimediare a questI problemi. Ricordo che i fuochi non si possono accendere e che i giardini vanno puliti tutto in altro modo , spero che queste persone che accendono questi fuochi lo sapranno come si pulisce un giardino . Se non lo sanno si informassero…..

Vincenzo