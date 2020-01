Frane in Costa d’Amalfi. L’incontro a Maiori in diretta con Positanonews

La Costa d’Amalfi ritrova finalmente sollievo per quanto riguarda la viabilità, con la riapertura della Statale nei giorni scorsi, dopo essere stata spaccata in due per un mese. Gli eventi di dicembre però hanno lasciato un segno tangibile sul fragile territorio della Divina, ci sono quindi cittadini che non vogliono restare con le mani in mano.

Tale condizione ha infatti portato all’avanzamento di un appello per la tutelare la Costiera Amalfitana, con la promozione di un’attività di segnalazione e denuncia agli enti pubblici competenti, dei rischi e i pericoli derivanti dal dissesto.

A Maiori, infatti, è in corso durante queste ore l’incontro presso Chiesa S. Domenico in cui il comitato promotore presenta una descrizione sui luoghi della frana e le cause, oltre a vari interventi sul dissesto idrogeologico e la tutela, la cultura della prevenzione e i modelli di sviluppo da adottare in prospettiva di salvaguardia del territorio. Presenti all’incontro diversi enti come la Protezione Civile della Campania, il Centro Universitario Europeo per i Beni culturali di Ravello, Italia Nostra Salerno, Lega Ambiente Campania e WWF Campania. Fondamentale l’epilogo del dibattito che ha reso protagonisti i cittadini della Divina liberi di intervenire.

Una delle finalità di questo incontro, è partita dal controllo e segnalazione di tutto quello che succede sul territorio, in tema di tutela del paesaggio naturale, agrario e urbano; documentazione e denuncia all’opinione pubblica, acquisizione delle conoscenze e attività di divulgazione alla popolazione; richieste specifiche agli organi competenti.