Forlì. ‘Incontri con l’Autore’, XXV Edizione. Viola Ardone presenterà “Il treno dei bambini”.

Venerdì 24 gennaio 2020 alle 17 all’Auditorium Intesa Sanpaolo.

Sarà Viola Ardone a inaugurare venerdì 24 gennaio 2020, alle 17, presso l’Auditorium di Intesa Sanpaolo di Forlì (in corso Garibaldi, 45), la XXV edizione della rassegna “Incontri con l’Autore” della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, una delle iniziative culturali di maggior longevità – oltre che rilievo e apprezzamento – della città di Forlì.

La scrittrice napoletana presenterà a Forlì il suo “Il treno dei bambini”, vero e proprio caso editoriale del 2019, già pronto per essere tradotto e diffuso in 25 paesi in tutto il mondo.

Il romanzo prende spunto dal progetto politico e sociale che vide centinaia di bambini di famiglie disagiate del meridione d’Italia trovare ospitalità – dapprima temporanea, in alcuni casi per sempre – in famiglie del nord, all’indomani della seconda guerra mondiale, con effetti spesso positivi ma talora anche di disorientamento per i più piccoli.

Simona Sparaco precisa: “La Ardone ha affondato le mani nella storia più dolorosa della sua città. Ha setacciato il dialetto, la mentalità di quegli anni, e ha plasmato lo scenario perfetto per un grande romanzo sulle scelte. Perché quello che il protagonista ci racconta, salendo sul treno, è proprio il momento in cui i binari della vita si separano, costringendoci a prendere una decisione. Una decisione sostanziale, in grado di definire la nostra identità.”

L’ingresso all’incontro – cui seguirà come di prassi l’omaggio del volume presentato – sarà libero fino ad esaurimento dei posti disponibili in Auditorium.

