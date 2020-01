Ravello, Costiera amalfitana ( Salerno ) . Fondazione Ravello. Ecco i rappresentanti della Regione Campania, corsa contro il tempo per organizzare il Ravello Festival La Regione Campania ha nominato i suoi rappresentanti per la composizione del Consiglio Generale d’Indirizzo della Fondazione Ravello. Con decreto del presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca, numero 18 del 27/01/2020 sono stati designati quattro alti dirigenti di palazzo Santa Lucia: si tratta dell’avvocato Almerina Bove, vice capo di Gabinetto del Presidente; di Giuseppe Testa, avvocato capo dell’Avvocatura regionale; del dottor Mario Vasco, dirigente dell’Ufficio Speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate e del dottor Raffaele Balsamo, dirigente di Staff. Ora che c’è stato il passo da Napoli per la Regione Campania bisogna recuperare il tempo perso a causa del commissariamento di Mauro Felicori, fra l’altro impegnato anche in campagna elettorale, è eletto consigliere in Emilia Romagna. Situazioni in sospeso come la “vacatio” a Villa Rufolo dopo il licenziamento di Secondo Amalfitano, col quale vi sono stati non pochi contrasti, che ha proposto ricorso al Tribunale di Salerno. Guerra ora lo sostituisce, ma è in difficoltà, come si è visto con la vicenda della Torre-museo di Villa Rufolo . La mossa del Comune di Ravello amministrato da Salvatore Di Martino con le nomine dello stesso Salvatore Di Martino, l’avvocato Paolo Imperato , ex sindaco, e l’ex funzionario ragioniere comunale Michelangiolo Mansi ha sbloccato una situazione che era finita in una impasse istituzionale. La prossima settimana sono già previsti altri incontri per cercare di definire gli aspetti statuari della Fondazione e poter finalmente pensare a una programmazione. In attesa delle nomine della provincia di Salerno , c’è da lavorare subito. Bisogna organizzare il Ravello Festival nell’immediato e poi cercare di attuare il sistema Ravello con Villa Rufolo, Palazzo Episcopio e l’Auditorium Oscar Niemeyer, solo così si può evitare che l’opera non diventi una cattedrale nel deserto, se non viene attuato il “sistema Ravello” non si potrà riuscire a rilanciare tutto, e l’Auditorium, di cui oggi ricorrono i dieci anni dall’inaugurazione, senza la messa in rete di tutti i gioielli della Città della Musica, con i fondi necessari, non potrà mai essere rilanciato.