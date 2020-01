Fondazione Ravello: Facite Ammuina

Il nostro articolo sul nuovo scippo operato dalla Regione Campania ai danni di Ravello, ha scatenato reazioni ed emozioni a catena sul web e non solo; da un lato ci fa piacere, come giornalisti impegnati sul territorio, vedere che il nostro lavoro riesce ad animare il dibattito ed il confronto su temi culturali in un area dove sembrano primeggiare solo gli interessi economici, ma dall’altro dobbiamo rilevare che le note stonate continuano a lanciare acuti stridenti che nulla hanno a che vedere con la Cultura e con la Città della Musica.

Siamo orgogliosi di verificare a posteriori che quanto da noi sostenuto molto tempo fa si è rivelato vero, ci riferiamo in generale a tutti gli articoli sulla Fondazione Ravello nei tempi di profonda crisi, in particolare invitiamo i nostri lettori a rileggere un articolo pre-Felicori che sembra quasi un vaticinio e non da Sibilla Cumana: https://www.positanonews.it/2019/01/fondazione-ravello-non-serve-felicori-panoramica-un-gioiello-funzionava-successo/3285619/.

Ma torniamo agli acuti stonati: Un giornalista serio prima di avanzare ipotesi e teorie si confronta con esperti, in specie se non ha il supporto di studi specifici e competenza sulla materia trattata; sulla vicenda della Delibera Regionale abbiamo letto di ipotesi sul futuro immediato e delle scadenze che ci aspettano, che definire fantasiose e surreali sarebbe eufemistico. Il Combinato disposto: delle Leggi che disciplinano la materia “Fondazioni”; dei contenuti della Delibera Regionale 678 del 30.12.2019; dello statuto vigente della Fondazione Ravello; dei poteri del Commissario Straordinario; e degli atti di nomina, conduce a due ipotesi come previsioni, una, legittima ed ortodossa, che però striderebbe con tutto quanto scritto e fatto finora da certe Istituzioni; una, più in sintonia e coerente con tutto quanto successo finora, che però sarebbe la ciliegina sulla torta delle bizzarrie giuridico-amministrative finora registrate. Orbene la prima ipotesi sarebbe quella di un vuoto amministrativo e giuridico nella Fondazione Ravello determinato dalla scadenza del mandato Commissariale e della mancanza di Organi legittimi e legali per riprendere il cammino; la seconda ipotesi ci porta ad una modifica statutaria e al tentativo di insediare Organi,figli di un percorso che neanche i più illustri centri di “fecondazione assistita” avrebbero saputo immaginare.

Quanto al bailamme scatenato sul Web e sui Social, rileviamo da una parte un coro pressoché unanime contro la Regione Campania ed il suo Governatore, dall’altra leggiamo post che non depongono bene sui titolari del profilo, laddove occupano cariche politiche-amministrative. Ci riferiamo in specie al post del Consigliere Comunale di opposizione in seno al C.C. di Ravello Amato Nicola, al quale riconosciamo pubblicamente una posizione quasi sempre accorta e moderata sia in Consiglio che sui social; questa volta però ci sentiamo di muovergli due osservazioni: la formula dubitativa sui contenuti degli atti pubblicati dal nostro giornale – Delibera GR 678 e allegato Statuto – non è consona ad un Consigliere attento e scrupoloso che deve svolgere anche un ruolo di approfondimento e controllo sui fatti che coinvolgono il proprio Comune; al Consigliere indichiamo il link http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/casa-di-vetro-smc2 dal quale può seguire tutte le attività deliberative della Regione Campania e dal quale abbiamo attinto le notizie e gli atti pubblicati. Ma questo è il meno! Secondo noi in un momento di profonda crisi e aggressione che sta attraversando Ravello, andare alla caccia di responsabilità e additare i colpevoli, prima ancora che giudicare se vero o meno, è un atto che denota la non volontà di contribuire a risolvere il problema del proprio Comune, e un invito a quel “Facite Ammuina” di borbonica memoria.

Non vogliamo parlare di sciacallaggio politico, non vogliamo accusare nessuno di muoversi con la logica del “tanto peggio, tanto meglio”, di certo possiamo dire che in questo momento sarebbe il caso che chi sta dentro le mura urbane guardasse ai nemici che stanno fuori dalle mura, se poi chi sta dentro ricopre anche ruoli e cariche pubbliche, allora diciamo che non è solo il caso, ma è un dovere riporre le beghe e le quisquiglie interne e darsi anima e corpo alla soluzione del problema; la storia ed il tempo diranno poi chi ha sbagliato, chi è stato vittima e chi era in buona fede.

Ravello e la Costiera tutta stanno subendo una grave aggressione che va stoppata; leggere in quella delibera e poi nello statuto passaggi inqualificabili, ci fa rabbia prima ancora che come giornalisti, come cittadini della Costiera. Una Giunta Regionale che si pronuncia favorevolmente ad uno Statuto finanche ricco di refusi e di una genericità avvilente, che viene dopo un anno di sprechi ed insuccessi, è una cosa grave che si “giustifica” solo se è funzionale e necessaria per fini non dichiarabili e ancora più preoccupanti della gravità apparente.

Ad oggi sono due le cose che il Commissario sembra aver portato a termine con una certa efficienza: il licenziamento del Direttore di Villa Rufolo e lo scippo di un gioiello al Comune che lo aveva immaginato e coltivato per 18 anni. A risentire le parole del Governatore De Luca allorquando all’indomani della nomina del Commissario ebbe a dichiarare: “a Ravello è un pollaio, ma abbiamo mandato Felicori per fare piazza pulita”, oggi possiamo dire che ci è più chiaro cosa intendesse dire e fare.

L’iniziativa delle ultime ore del Sindaco di Ravello ci sembra andare nell’unica direzione possibile per tentare di riportare la questione in un alveo di legittimità e regolarità istituzionale se si esclude quella giudiziaria, perché è bene ribadire che la Fondazione Ravello è una Istituzione di Diritto Privato all’interno della quale i Soci hanno pari dignità istituzionale a amministrative; ad oggi e da un anno a questa parte la Regione Campania sta operando esclusivamente come Ente delegato dallo Stato per il controllo sulla legittimità e legalità del funzionamento delle Fondazioni che operano in ambito regionale con il riconoscimento della Personalità Giuridica, non può e non dovrebbe utilizzare questa delega per fagocitare l’Istituzione e accaparrarsi un dominio che riteniamo illegittimo, inopportuno, pericoloso.

Purtroppo non abbiamo letto nulla oltre a quanto scritto dal nostro giornale, neanche da chi si è cimentato nel fare il giurista ed il leguleio, su una circostanza secondo noi dirimente e fondamentale per il futuro di Ravello e della Fondazione: il ruolo del MIBACT è fondamentale e imprescindibile in questa vicenda, sia come socio della Fondazione Ravello che come gestore del vincolo monumentale gravante su villa Rufolo e Villa Episcopio. Lo statuto della Fondazione, quello vigente, non è conforme ai dettati del Codice dei Beni Culturali – lo statuto proposto neanche annovera il MIBACT fra i soci né prevede la possibilità di avere un rappresentante nel CdA-, oggi la Fondazione Ravello non può occuparsi di gestire e curare BENI CULTURALI perché il suo statuto non ha avuto mai il parere favorevole obbligatorio del MIBACT come prescrive la Legge. Senza scendere nel dettaglio della pochezza dello statuto proposto, basta rilevare che né per i membri del CDA, e men che meno per il Direttore generale si prevede il possesso di competenze specifiche in materia di gestione dei beni culturali – addirittura la Delibera regionale incriminata introduce un “preferibilmente” che annacqua ulteriormente le professionalità e grida vendetta perchè preludio alla sistemazione di qualche generico professionista trombato della politica; stendiamo un velo pietoso, per ora ma ci torneremo sopra, sulle due letterine introdotte come rilievo con la Delibera in esame: e/o , due semplici lettere, anzi una barra ed una vocale, sulle quali si può scrivere un trattato per dimostrare come il lessico può celare i disegni più perversi.