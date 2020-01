Per Fodors il luogo migliore per trascorrere la luna di miele è la Costiera Amalfitana, in particolare Positano

Il fascino e la bellezza della Costiera Amalfitana sono conosciute in tutto il mondo. Da sempre considerata uno dei posti più belli in assoluto, un angolo di paradiso immerso tra l’azzurro del mare ed il verde delle montagne. I suoi paesi attraggono ogni anno migliaia e migliaia di visitatori per la particolarità delle stradine, per le case arroccate come dei piccoli presepi e per il meraviglioso clima che vi si respira, grazie anche all’ospitalità dei suoi abitanti ed all’ottimo cibo che si può gustare.

E se ne è accorto anche Fodors, la famosa guida inglese per i viaggi ed il turismo, che considera un viaggio in Costiera Amalfitana tra le 50 esperienze da fare assolutamente nella propria vita. In particolare la indica come meta ideale per le coppie in luna di miele. Ed in effetti la Costiera ha tutti i requisiti necessari per essere considerata un luogo romantico in cui trascorrere momenti piacevoli ed indimenticabili in dolce compagnia. E, secondo Fodors, Positano è tra le città della Costiera Amalfitana più adatte per la luna di miele. Non a casa viene definita “Città Romantica”. Fodors descrive Positano con le sue case dai colori pastello che si riversano sul fianco della montagna e con le infinite scalinatelle tutte da esplorare per conoscere gli angoli più belli della città e per raggiungere le piccole spiagge. Non dimentica di consigliare la passeggiata lungo Via Positanesi d’America, il sentiero sul mare che dalla Spiaggia Grande conduce alla Spiaggia di Fornillo e dal quale è possibile ammirare un paesaggio unico.

Ancora un bellissimo e meritato riconoscimento per la Costiera Amalfitana e la sua grande bellezza.