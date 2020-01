Finalmente la pioggia in Australia: arriva un po’ di sollievo dopo gli incendi che stanno devastando il Paese

Finalmente è arrivata la pioggia in Australia, dando un po’ di sollievo agli australiani dopo i terribili incendi che da settembre stanno devastando il Paese, uccidendo trenta persone e oltre un miliardo di animali, distruggendo duemila case e otto milioni e mezzo di foreste, e portando anche ad una preoccupante siccità. Oggi, le temperature sono calate ed in alcuni Paesi, come a Victoria, la pioggia è scesa a catinelle. Anche se i meteorologi non si sbilanciano, ritenendo che le perturbazioni potrebbero essere soltanto momentanee e le temperature aumentare di nuovo già dalla prossima settimana, le persone non riescono a contenere il loro entusiasmo e spuntano vari video ed immagini come testimonianza della gioia dovuta proprio alla pioggia.