A Ferno tre biglietti della Lotteria Italia vincenti con numeri quasi consecutivi. Codacons chiede verifiche e la sospensione dei premi

Si trasforma in un giallo il caso dei tre premi della Lotteria Italia concentrati a Ferno, in provincia di Varese, dove sono stati assegnati tre premi di terza categoria del valore di 20.000 euro l’uno. Il problema non è legato al numero dei premi dato che a Ferno vengono ogni anno venduti centinaia di migliaia di biglietti della Lotteria grazie alla presenza dell’aerostazione di Malpensa ma a destare molti sospetti è la successione dei biglietti vincenti, tre numeri quasi consecutivi, di sicuro nella stessa matrice: P474343, P474346, P474348. A volerci vedere chiaro è proprio il Codacons, l’associazione dei consumatori, che ha presentato una formale istanza ai Monopoli di Stato ed alla Guardia di Finanza “affinché sia sospesa l’aggiudicazione dei premi in attesa delle dovute verifiche”. Il verificarsi di un caso simile non è impossibile ma altamente improbabile. Come sottolinea il Codacons bisogna calcolare più nel dettaglio la possibilità che su 6,7 milioni di biglietti risultino vincenti tre biglietti nell’arco di cinque numeri. Ed affermano trattarsi di un caso che, secondo le leggi della probabilità, può verificarsi una volta su 2,6 miliardi di miliardi. Per tale motivo l’associazione dei consumatori chiede vengano fatte delle verifiche “perché, se la vicenda non fosse riconducibile al caso, tutte le estrazioni del 6 gennaio potrebbero risultare viziate”.

Sull’analisi delle probabilità il professor Salvatore Bonsangue, docente di matematica ed esperto di statistica e probabilità, ha calcolato la “possibilità che su tre biglietti esca la stessa lettera e le stesse prime cinque cifre: calcoliamo le possibilità che le prime 5 cifre siano le stesse su 3 biglietti (47434). Assodato che la stessa lettera ha 1/20 possibilità di uscire, per le cifre la possibilità è 1/10 per ogni singola cifra. Pertanto che escano le stesse cifre sui primi 5 estratti, è: 1/10^5 (= 1 su 10 elevato alla quinta) che è uguale a 1/100000. Per cui una lettera con le stesse prime 5 cifre ha 1 possibilità di uscire su 2 x 100.000: 2.000.000 per ogni biglietto. Le possibilità che siano estratti 3 biglietti aventi la stessa lettera e le stesse prime 5 cifre sul totale dei biglietti venduti, è pari a circa 1 su 2,6 miliardi di miliardi”.