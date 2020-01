Fantastici i ragazzi del San Vito Positano, che travolge per 10-0 il Massalubrense. Winner match di inizio partita Gabriele Lisi, che sblocca la partita segnando il primo goal, poi tutti bravissimi a seguire. Il Positano domina ampiamente la partita, seguita da Positanonews, che porta fortuna. I nostri ragazzi erano ben sistemati in campo, tanto da giocare una delle migliori partite della squadra. Davvero convincente, soprattutto dal punto di vista del gioco, oltre che da quello del risultato. Soddisfatto il mister Fiore “Dopo l’inizio di partita i ragazzi hanno fatto il loro gioco, sono stati tutti bravissimi. Centrocampo eccezionale, ma dobbiamo ancora crescere”. Vediamo l’allenatore sempre più padrone della situazione e i ragazzi che seguono le direttive ben motivate . Complimenti ai ragazzi, all’allenatore e a tutto lo staff che lavora con pazienza ed amore. Grandi ragazzi, continuate così!

Il commento entusiasta di Paola Fusco

Inizia nel migliore dei modi il 2020 per la juniores che, al De sica, vince 10 a 0, con goal di:Lisi, Scala, Casola, Cafiero, Penna e Murano

FORZA Ragazzi, avanti cosi💪❤️💛

