Falso allarme per un caso sospetto di Coronavirus a Napoli, si tratta di semplice influenza

A Napoli nelle scorse ore si era diffusa la paura per un sospetto causa di 2019-nCov, più comunemente noto come Coronavirus, . Questa mattina si era tenuto che il tanto temuto e pericoloso virus cinese fosse arrivato anche nella città partenopea, dove una donna di 63 anni giunta dallo Sri Lanka con gravi problemi respiratori e febbre alta è stata ricoverata all’ospedale Cotugno in regime di isolamento in attesa dell’esito degli esami diagnostici. Una volta eseguiti tutti i controlli che la procedura richiede è stato accertato che, in realtà, la donna è affetta da una sindrome influenzale e l’allarme è, quindi, rientrato.

I sintomi più comuni del Coranavirus sono molti simili a quelli dell’influenza, includendo febbre, tosse e difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi l’infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

Non esiste ancora un vaccino contro il coronavirus ma i medici invitano, comunque, ad eseguire il vaccino contro l’influenza in modo da ridurre il numero di soggetti che si rivolgono alle strutture sanitarie temendo di essere affetti dal temuto virus cinese mentre in realtà si tratta di semplice influenza.