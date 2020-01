Eventi Penisola Sorrentina- Amalfitana: Agenda del Weekend 31 gennaio – 2 febbraio

Il fine settimana parte con la processione dei Santi Ciro e Giovanni in Vico Equense oggi 31 gennaio 2020 e termina lunedì con le celebrazioni dedicate a San Biagio, di cui già abbiamo detto in Santu Biaso ‘o sole p’ ‘e case. Passando attraverso la domenica dei musei ad ingresso libero.

Vico Equense. Sati Ciro e Giovanni. Pubblicato da Positanonews su Venerdì 31 gennaio 2020

Alcuni luoghi sono visitabili su prenotazione. Si consiglia di consultare sempre le schede di dettaglio.

-Museo di Capodimonte. La mostra Napoli. Napoli di lava e ceramica è ad ingresso a pagamenteo 14 euro

– L’Area archeologica di Pompei, effettua ingresso a fasce orarie

– Reggia di Caserta – Palazzo Reale. Ingressi contingentati per gli Appartamenti storici: 3600 persone nell’arco dell’intera giornata, in due gruppi (1800 per il mattino dalle 8.30 alle 13.30 – 1800 per il pomeriggio dalle 13.30 alle 19.00).

Il 31 gennaio alle ore 17.30 presso la sala consiliare del comune di Sorrento si terrà il convegno sulla tutela del made in Italy nel settore agro-alimentare. A seguire aperitivo – buffet presso la terrazza del Circolo dei Forestieri

Il Sorrento vicecapolista torna allo stadio “Italia” ed ospita una delle squadre più blasonate del girone H di Serie D per un big-match della 22a giornata. Calcio d’inizio ore 14.30

Info Biglietti Tribuna Centrale: €15 Tribuna Laterale: €10 Ridotto Donna e Under 16: €5 Ingresso libero per under12 e diversamente abili. Settore ospiti (tribuna laterale Nord): €10 Botteghino aperto il giorno della gara.

Prevendita settore ospiti a Taranto presso la Tabaccheria Caracciolo in viale Trentino 5.

Parrocchia S.Andrea Apostolo

Confraternita Ss.Trinità e S.Nicola dei Greci

AMALFI Solenni Festeggiamenti in Onore di S.BIAGIO Vescovo e Martire

LUNEDI’ 3 FEBBRAIO 2020

Ore 7.30: Il suono lieto delle campane annunzierà il giorno festivo

Ore 8: Santa Messa con benedizione dell’olio e del pane

Ore 9-10-11-16: Sante Messe

Ore 17.30: Santa Messa Solenne, a seguire, processione con il simulacro di S.Biagio lungo via Annunziatella, tradizionale incendio del campanile e spettacolo pirotecnico

Dopo ogni S.Messa sarà impartita la benedizione della gola.