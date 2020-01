Il ritmo incalzante del susseguirsi di concerti,teatro,mostre e soprattutto presepi non demorde. Fino alla Befana ci sarà tanto da fare e vedere gratuitamente. L’accademia mandolinistica in stage a Sorrento dal 2 al 5, chiude con un gran concerto al Teatro Tasso. Il teatro dei ragazzi di Pastena chiude oggi 2 gennaio la serie delle rappresentazioni. Storia dell’arte con Pier Luigi Leone De Castris intorno alla pala del San Nicola a Villa Rufolo.

” Presepe Vivente ” Casarlano – Sorrento.

” L’Albergo del Silenzio ” Edificio Scolastico di Pastena-Acquara a Massa Lubrense.

GEN3 Concerto lirico Natale all’Opera con il soprano Valeria Ioviero a Trasaella

InCanti d’Autore. La Compagnia Daltrocanto è protagonista con “Racconti sotto l’albero del Natale e di altre storie” della terza serata della rassegna natalizia, giovedì 2 gennaio 2020 alle ore 20.00 all’Antico Arsenale della Repubblica. Ad accesso libero e gratuito.

Il concerto è il racconto di storie di gente del Sud e non solo, di vita e d’amore, di ideali e passioni, ma anche storie di quel Natale che da sempre si confonde tra sacro e profano segnando insieme il tempo della speranza, della festa e dell’accoglienza.

Canzoni di storie, miti e leggende da ascoltare lasciandosi trasportare da quel suono antico di strumenti tradizionali – quali zampogna e chitarra battente – che da sempre accompagna la nostra strada e che si fa attuale combinandosi naturalmente con violino, chitarra acustica, basso e batteria. Un susseguirsi di canzoni e brevi racconti: dalla figura di Benino, l’immancabile pastorello del presepe tradizionale, alla leggenda del principe tedesco Enrico, che pur ammalato di lebbra rifiutò per animo nobile un patto col diavolo e fu salvato da San Matteo a Salerno; dal mito di Palinuro, sacrificatosi per poter assicurare una nuova terra ai suoi compagni, alla ninna nanna dedicata ai migranti dispersi nel Mediterraneo; dal ricordo dei nostri emigranti degli anni cinquanta a quello di Tonino Esposito Ferraioli, sindacalista di Pagani ucciso dalla camorra del 1978. Senza tralasciare riferimenti più specifici al Natale.

Formazione:Antonio Giordano: zampogne, chitarra battente, voce Imma Barbarulo: voce, castagnette Bruno Mauro: chitarra acustica Mario Petacca: violino Flavio Giordano: basso elettrico Mario Villani: batteria

Secondo appuntamento di ANDAR PER PRESEPI- TURISTA NELLA TUA CITTA’, visiterà Trasaelle e Colli di Fontanella.

spostato al 4 gennaio il presepe vivente di Pogerola di Amalfi

VILLA RUFOLO RAVELLO 4 GENNAIO 2020

Dibattito con Padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi e il Prof. Pierluigi Leone De Castris dell’Università Suor Orsola Benincasa d Napoli in occasione dell’esposizione della pala di autore anonimo del XIV sec. proveniente dalla chiesa di Santa Maria in Cosmedin di Napoli e recuperata dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.

Centro Caprense Ignazio Cerio Piazzetta Cerio 5, 80073 Isola di Capri

Venerdì 3 gennaio 2020 dalle ore 18:30

«Algoritmo» è diventato ormai sinonimo di controllo sociale. Anche chi non saprebbe meglio definirlo, sa che le sequenze di formule matematiche nascoste dietro questo nome servono a governare l’elaborazione della sterminata quantità di informazioni generate continuamente dalla rete. Con la loro potenza di calcolo, e la loro apparente neutralità, questi «numeri magici» si presentano al nostro senso comune come i passe-partout per aprire ogni porta della nostra vita. Ma chi detiene davvero le chiavi degli algoritmi? Sono dispositivi neutri e inviolabili? O non sono invece espressione di una strategia di orientamento e governo sociale sempre più strettamente controllata dai loro «proprietari»?

GEN 4 La Mangiatoia: La Culla del Dio uomo Convento San Francesco

Canti natalizi della maestra Colomba Staiano, tombolata di beneficenza, esposizione dei lavori che concorrono al premio

GEN5 Concerto Finale a Grand’Orchestra TEATRO TASSO

IV Winter Edition dell’Accademia Internazionale di Mandolino e Chitarra, Concerto Finale a Grand’Orchestra e dei docenti dell’Accademia