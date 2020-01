Elezioni Positano 2020 . Raffaele Guarracino “Voglio continuare a seminare, seguirò De Lucia”

Elezioni Positano 2020 . Continua lo spazio che Positanonews dedica al voto nella cittadina della Costiera amalfitana. Dopo il secondo mandato il sindaco Michele De Lucia, salvo approvazione della legge che permette il terzo mandato, che però si trova ancora in commissione parlamentare, dovrà cedere il passo a uno dei suoi. I papabili sono, fino ad ora, il vicesindaco Francesco Fusco e l’assessore all’ambiente e al bilancio Giuseppe Guida. Fra gli uomini forti dell’amministrazione l’assessore Raffaele Guarracino e gli chiediamo cosa farà per il prossimo mandato, si candiderà? “Voglio continuare a seminare e lavorare per il paese, sono a disposizione” Avete deciso chi sarà il candidato sindaco? Chi seguirai? “Credo che faremo a breve una riunione di maggioranza e si vedrà. Chi seguirò? Seguirò De Lucia” E se spuntasse la sopresa con Guarracino candidato sindaco? Staremo a vedere