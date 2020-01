Elezioni, il momento particolare a Positano: ascoltiamo Angelo Vito Marrone. “Assenza totale”

A pochi mesi dalle elezioni, Positano sta vivendo un momento davvero particolare per quanto riguarda la politica. Cresce l’attesa per le prossime elezioni, ma contemporaneamente nella perla della Divina non è chiaro ancora come si muoveranno i protagonisti politici.

Sono passati ormai quasi quattro anni da quel maggio 2015 che vide trionfare l’attuale sindaco Michele De Lucia, il quale difatti raddoppiò il successo delle elezioni del 2010. Erano oltre cinquant’anni che ciò non avveniva a Positano. Sono cominciati a girare i primi nomi. Tra questi l’attuale vice sindaco Francesco Fusco e l’assessore all’ambiente Giuseppe Guida sono quelli che girano oramai da due anni, si è fatto anche il nome di Raffaele Guarracino, assessore alla viabilità.

Un nome che si sta facendo avanti negli ultimi tempi è anche quello di Antonio Palumbo, capogruppo e mente politica ex di Forza Italia nella maggioranza. Ma hanno cominciato anche a girare voci circa una possibile candidatura di Daniele Esposito, dell’associazione Macchia Mediterranea.

Nomi su nomi che attualmente rimangono soltanto indiscrezioni. Noi abbiamo voluto sentire il parere di una vera e propria autorità, ovvero Angelo Vito Marrone. Lo storico “messo” comunale ha seguito per decenni da vicino le varie amministrazioni che si sono succedute a Positano.

“Assenza totale, forse stanno aspettando finiscano le feste – ha detto Marrone – Diciamo che in generale a Positano la politica è seguita davvero poco dalla collettività, soltanto nel momento delle elezioni l’interesse aumenta”.