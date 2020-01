Elezioni, “Insieme per Massa Lubrense”: ufficializzati i primi quattro nomi

La lista civica “Insieme per Massa Lubrense” ha ufficializzato i primi quattro nomi per le prossime elezioni comunali. Si tratta di Giovanni Esposito, Rosario Apreda, Francesco Esposito e Francesca Coccurullo.

“Non abbiamo mai smesso di lavorare per il bene della comunità”, si legge in un comunicato, “lontano dai riflettori, senza le vuote chiacchiere sui social ha visto crescere il gruppo di uomini e donne disposti a servire i propri concittadini, non ad essere serviti. Per questo motivo, ai tanti che aspettano delle risposte chiare, senza contraddizioni e fraintendimenti, facciamo i primi quattro nomi.

Insomma: quattro figli della nostra terra disposti ad impegnarsi per Massa Lubrense nel segno della sincerità e della disponibilità. Ma ad impegnarsi è l’intero gruppo: quegli uomini e quelle donne che non hanno mai ceduto alle “sirene” delle logiche clientelari e delle brame di potere personale. Sotto i nostri occhi infatti abbiamo tutti i giorni i rappresentanti del cosiddetto “cambiamento”: avevano promesso “rivoluzionare” Massa Lubrense e la sua vita politico-amministrativa ma, eccezion fatta per alcuni provvedimenti condivisibili, hanno spaccato il paese in due.

Più che altro, i nostri attuali amministratori non hanno mantenuto le loro irrealizzabili “promesse”: anzi hanno creato malcontento e spaccature, probabilmente più delle amministrazioni precedenti, senza portare quell’ondata di novità promessa. Perciò, come nel lontano 2005, bisogna pacificare e aggregare nuovamente la nostra comunità. Come? Attraverso due parole chiave: coerenza e innovazione. Più andiamo avanti, più il nostro “mantra” sarà chiaro a tutti: il passato non può essere cancellato con un colpo di spugna, ma va accettato con coerenza e persino con orgoglio, abbracciando e continuando quanto di buono fatto da chi ci ha preceduto senza però cadere negli stessi errori.

Ma allo stesso tempo non bisogna assolutamente tralasciare l’innovazione: solo migliorando la vita amministrativa massese, con una manutenzione del territorio seria e costante, l’impegno per un’economia circolare e una responsabile politica ambientale, la semplificazione dei procedimenti pubblici e la crescita di servizi per il cittadino, Massa Lubrense potrà tornare ad essere quel “paradiso” che tutti invidiavano. Tuttavia, al di là delle buone intenzioni che caratterizzano la nostra avventura politica, non possiamo e non vogliamo tacere la nostra voglia di mettere fine al declino del nostro Comune: la coerenza rimarrà per noi un valore sempre attuale, persino se ci avvicineremo alla contesa elettorale con un altro nome oppure con un altro simbolo.

Sono gli uomini e le donne a fare la differenza: non i simboli! Solo così potremo ritrovare quell’unione d’intenti che ha caratterizzato il nostro paese prima di questi ultimi 5 anni: quel raggio di luce che il “nostro” simbolico faro irradia con forza non smetterà mai di illuminare il nostro cammino per una Massa Lubrense migliore. Continuate a seguirci: vi terremo costantemente aggiornati, sempre nel segno della coerenza e dell’innovazione!”.