Elezioni: anche Romolo Ercolino tra i possibili candidati. “Positano torni ad essere un paese all’avanguardia”

Si avvicinano sempre di più le prossime elezioni a Positano. C’è tanto fermento in città, visto che ormai sono passati ben quattro anni da quel maggio 2015 che vide trionfare il sindaco Michele De Lucia. Mentre circolano le prime indiscrezioni sui possibili candidati, noi abbiamo deciso di ascoltare Romolo Ercolino.

Si tratta di un volto storico di Positano, sia per quanto riguarda la sua professionalità, che per quanto riguarda la conoscenza del nostro paese. Ed è venuto fuori anche il nome del professore Romolo Ercolino tra i possibili candidati a guidare Positano.

“Bisogna fare in modo che Positano diventi un paese all’avanguardia, come lo è stato nei tempi passati. C’è un gruppo che si sta organizzando per accertare le modifiche da fare, gli interventi, per gli anni a venire. Dobbiamo intervenire sui problemi noti, quelli del traffico, della destagionalizzazione: stiamo cercando di risolverli, e lo faremo al più presto”.