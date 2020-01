Eduardo e la Pizza celebrati con una moneta da cinque euro

La Zecca di Stato e l‘Istituto Poligrafico annunciano l’emissione di due monete da 5 euro, la prima dedicata a Eduardo De Filippo, la seconda alla Pizza.

Il “soldo” dedicato al grande commediografo napoletano è inserito nella serie destinata ai – Grandi artisti italiani –. Il ministero dell’Economia e delle finanze, con un decreto del 29 ottobre scorso, ha infatti deliberato l’emissione e corso legale della moneta bimetallica da euro 5 dedicata alla serie Grandi artisti italiani – Eduardo De Filippo” come si legge nella Gazzetta Ufficiale, che precisa sarà ceduta in appositi contenitori, ad enti e privati italiani o stranieri. Si tratta, quindi, di una moneta da collezione. Ma le gradite sorprese non termina qui, con lo stesso decreto, infatti, il ministero dell’Economia ha deciso l’emissione e corso legale della moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla serie Cultura enogastronomica italiana – Pizza e mozzarella, in versione fior di conio, con elementi colorati. Anche questa moneta verrà distribuita con il suo contenitore da collezione. La presentazione si è tenuta ieri, 15 gennaio 2020, a Roma, presso il Palazzo storico della prima Zecca dell’Italia unita in via Principe Umberto alla presenza del direttore Generale del Tesoro Alessandro Rivera, del presidente della Zecca Domenico Tudini, dell’ad Paolo Aielli, del presidente della Rai Marcello Foa e alcuni testimonial delle nuove monete.

a cura di Luigi De Rosa

(le foto sono tratte dal web)