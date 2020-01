Eboli. Muore folgorato mentre ruba cavi di rame da una cabina elettrica

Ad Eboli, in provincia di Salerno, al confine con Battipaglia, si è verificato un episodio tragico. Un giovane è rimasto ucciso ed un altro è rimasto ferito, mentre cercavano di asportare dei cavi in rame da una Cabina Enel. E’ stato fatale il contatto con il metallo, attraversato da corrente elettrica ad alto voltaggio, che ha folgorato il primo ragazzo, uccidendolo sul colpo, e si è propagata anche al complice, trasportato immediatamente in ospedale. I carabinieri stanno al momento svolgendo le dovute indagini, alla ricerca di una terza persona che, dopo l’incidente, si sarebbe dato alla fuga. Sul posto i Vigili del Fuoco ed i sanitari del Vo.Pi. di Pontecagnano.