Due nuovi magistrati: sono di Meta. Auguri a Giusy e Fiorenza Valestra

Meta, Sorrento . Due sorelle metesi, Giusy e Fiorenza Valestra di 28 e 30 anni, lo scorso 15 gennaio hanno effettuato il giuramento presso il Palazzo di Giustizia di Napoli, dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Dario Raffone, al Presidente della Corte D’Appello di Napoli Giuseppe De Carolis, al Procuratore Generale presso la Corte D’Appello Luigi Riello, al Presidente del Consiglio degli Avvocati di Napoli Antonio Tafuri, al Giudice Federica Colucci, al Giudice Caterina di Martino e al Procuratore della Repubblica Giovanni Melillo.

Le due neo Magistrato hanno conseguito la laura con il massimo dei voti, oltre ad aver ottenuto diverse borse di studio durante il loro brillante percorso universitario compresa quella ricevuta per i praticanti avvocati iscritti all’Albo, istituita presso il Consiglio dell’Ordine del Foro di Torre Annunziata su iniziativa dell’associazione forense “Nicola Di Prisco” presieduta da Roberto Azzurro.

Da Positanonews i migliori auguri per una carriera brillante sperando che il successo delle sorelle Valestra è un’ottimo esempio per la Penisola e in particolare per il Sud.