DRAMMA A BARONISSI, DONNA ACCUSA MALORE IN STRADA E MUORE

Un dramma si è consumato questa mattina a Baronissi, dove una donna ha perso la vita in seguito ad un malore. La malcapitata, di circa 70 anni, stava percorrendo via Aldo Moro quando improvvisamente si è sentita male.

Sul posto sono giusti i sanitari de Il Punto ed il SAUT di Siano per prestare alla donna i primi soccorsi, ma per lei purtroppo non c’è stato nulla da fare. A stroncarla sarebbe stato un arresto cardiaco. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia Municipale, mentre si attende l’arrivo del Magistrato.

Choc per chi era presente e dolore per quanti la conoscevano.

zerottonove