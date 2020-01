Doodle di Google. Oggi festeggia il 127° anniversario della nascita del poeta Vicente Huidobro, che ha definito Neruda “un merluzzo”

Il Doodle di oggi celebra il 127° anniversario della nascita di Vicente García-Huidobro Fernández, considerato uno fra i quattro maggiori poeti cileni, insieme con Neruda, De Rokha e la Mistral. E proprio con Neruda ebbe scontri molto accesi, tali da definirlo “un merluzzo”.

Ideatore del creazionismo poetico, corrente poetica che ha la tendenza di fare della poesia uno strumento di creazione assoluta. Lo stesso Huidobro lo spiega, nella sua raccolta di saggi Manifesti, del 1925, cosa sia una poesia creata: “È una poesia nella quale ogni parte che la costituisce, e tutto l’insieme, mostra un fatto nuovo, indipendente dal mondo esterno, slegato da qualunque altra realtà che non sia la propria, che prende il suo posto nel mondo come fenomeno singolo, a parte, distinto dagli altri. Questa poesia è qualcosa che non può esistere se non nella testa del poeta. E non è bella perché ricorda qualcosa, perché ricorda cose viste, a loro volta belle, né perché descriva cose belle che potremmo anche vedere. È bella in sé e non ammette termini di comparazione. E nemmeno può essere concepita fuori dal libro”. Il creazionismo ritiene che “un’opera d’arte è una nuova realtà cosmica che l’artista aggiunge alla natura” e che bisogni “creare una poesia come la natura crea un albero”.