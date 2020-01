Don Andrea Alfieri: da Amalfi a Conca dei Marini. Intanto si aspetta ufficialità per Mansi a Positano

Manca davvero poco all’ufficialità circa il passaggio di don Andrea Alfieri alla parrocchia di Conca dei Marini. Già avevamo anticipato alcuni giorni fa la notizia e ora pare certo che il sacerdote originario di Amalfi andrà a Conca: sacerdote dal 2016, per Alfieri si tratta di un grande traguardo dopo gli studi effettuati a Roma. Un grande in bocca al lupo da parte nostra a questo giovanissimo uomo di chiesa.

Non è tutto. Come sempre già avevamo anticipato, pare ormai vicinissimo anche il trasferimento di Danilo Mansi a Positano. Una decisione già comunicata pochi giorni fa a ad alcuni fedeli: la decisione del vescovo Orazio Soricelli sembra già presa. Si tratta di un altro giovane tanto apprezzato in Costiera Amalfitana, il quale andrebbe a ridare “smalto” e motivazione dopo i fatti dell’ultimo anno. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, Don Giulio dovrebbe rimanere comunque da ausilio, fra lui e don Danilo vi sarebbe già intesa.

Questione di giorni, quindi, per un annuncio che pare imminente.