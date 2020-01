Domenica al Museo, il 2 febbraio ingresso gratis: ecco cosa visitare a Napoli, Salerno e Costiera Amalfitana

Domenica 2 febbraio 2020, la prima domenica del mese, tutti i musei e le aree archeologiche statali saranno ad ingresso gratuito per la Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero dei Beni culturali che prevede l’ingresso gratuito ogni prima domenica del mese, da ottobre a marzo nei luoghi della cultura dello Stato.

Soprattutto in provincia di Napoli e Salerno sono numerosi i musei e i parchi archeologici aperti al pubblico la prima domenica del mese.

A cominciare dagli Scavi di Pompei, di Ercolano e di Stabia fino alla Villa di Poppea a Torre Annunziatae alla Villa di Arianna a Castellammare di Stabia, passando per l’Anfiteatro Flavio e il Tempio di Serapide a Pozzuoli, l’Antiquarium nazionale di Boscoreale, il Tempio di Diana e il Teatro romano di Miseno a Bacoli, i parchi archeologici di Baia e di Cuma.

Nella provincia di Salerno, invece, è impossibile non nominare il maestoso Parco Archeologico di Paestum, ma anche l’Area archeologica di Minori poi ancora Certosa di San Lorenzo, il Parco archeologico di Elea-Velia. Non dimentichiamo lo storico ed iconico Museo della Carta di Amalfi che purtroppo resterà chiuso fino al 29 febbraio per manutenzione.