Domani, giovedì 23 gennaio, a Massa Lubrense e Sorrento rubinetti a secco per quattro ore

Durante la giornata di domani, giovedì 23 gennaio, è prevista l’interruzione della erogazione di acqua potabile dalle ore 12.00 fino alle 16.00 in molte zone di Massa Lubrense e Sorrento, per l’esecuzioni di lavori programmati alla rete idrica.

A Massa Lubrense la sospensione idrica interesserà le seguenti strade: frazione Torca, via Capo lato Massa Lubrense (fino al civico 118 altezza hotel La Solara) e relative traverse.

A Sorrento saranno interessate le seguenti strade: Via Le Tore, via nuova Le Tore, via Borra, via Malacoccola, via San Martino a Malacoccola, via Calcara di Torca, via Salastra, via Pontone, via Terranova, via Montecorbo, via Li Simoni, via Fontanelle, via Nastro Verde (primo tratto fino hotel Vesuvio), via Pantano, via Capo lato Sorrento (fino al civico 22 lato altezza hotel Bristol), via Calata punta Capo, traversa Capodimonte (alle spalle dell’hotel Britannia), via Puolo, via Marina di Puolo, via Calata Puolo e relative traverse.

Il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, considerati i disagi legati alla mancanza di acqua potabile, ha disposto la chiusura dell’asilo nido “Benzoni” durante le quattro ore in cui verrà sospesa l’erogazione idrica al fine di garantire le ideali condizioni igienico-sanitarie dei bambini e degli operatori.