PER IL DOLCE SORRISO DI MIA MADRE CARMELA GRAZIE A TUTTI

A TUTTI GLI AMICI SOCIAL E NON…

A CHI HA CONOSCIUTO LA BELLEZZA

E IL DOLCE SORRISO DI MIA MADRE CARMELA

Desidero ringraziare solo oggi, con più serenità, tutti gli amici per la vicinanza e per le condoglianze ricevute per l’ultimo viaggio di mia madre che si è spenta improvvisamente nella notte del 17 dicembre scorso.

Tanti di voi con sensibilità e delicatezza hanno avuto una parola e un pensiero affettuoso e caro per me e per la mia famiglia.

Grazie per il fortissimo sostegno solidale.

Gli “abbracci” ricevuti da tantissima partecipazione in chiesa e con ogni mezzo tecnologico, telefonico e web social hanno rassenerato un po’ la mia stanchezza morale e la sofferenza fisica e il mio cuore. Affronterò le giornate difficili con il mio carattere di sempre e con la caparbietà e la forza giusta, provando a mettere in atto gli insegnamenti familiari, educativi e morali ricevuti dai miei cari genitori.

Costruire un futuro migliore e tranquillo per me

e mia figlia Federica, bellissima, oggi quindicenne, adolescente e amorevole ben educata da una madre eccezionale.

Mia mamma avrebbe avuto un dolce sorriso per tutti…con la sua grande umanità.

Un sorriso luminoso e speciale, unico e solare esprimendo con parole semplici un sentimento di profonda amicizia e “bellezza” per ognuno di voi coinvolgendo il vostro cuore.

GRAZIE DI CUORE A TUTTI E

ALLA VICINANZA

DI TUTTA LA FAMIGLIA

MARESCA – DESPOSITO

Gigi Maresca

Giornalista Tv

Positanonews

cell.

3393961840

gimaxitalia@gmail.com