Il Distretto Turistico Costa d’Amalfi in collaborazione con la scuola Holden di Torino promuove il laboratorio “Raccontare il territorio”

Dalla collaborazione del Distretto Turistico Costa d’Amalfi con la scuola Holden di Torino nasce il laboratorio “Raccontare il territorio”. Il presidente del Distretto Turistico Costa d’Amalfi Andrea Ferraioli spiega come l’attività di formazione iniziata in Costiera prevede 17 corsi, 70 seminari ed oltre 300 ore di formazione toccando temi riguardanti il turismo e mettendo in relazione i giovani che aspirano a lavorare nel settore turistico con i professionisti di maggiore rilievo. L’intento è quello di porre le basi per un racconto diverso e nuovo, in grado di svelare un lato meno conosciuto di una terra già molto nota, che parli di tradizione e cultura oltre che della bellezza del territorio, che si rivolta ad un turismo slow e meno stagionale-

Una bellissima opportunità per i giovani che potranno in questo modo investire sul loro futuro, offrendo loro la possibilità di migliorare le proprie conoscenze e la propria esperienza, migliorando la personale specializzazione.