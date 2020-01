Dissesto Idrogeologico in Costa d’ Amalfi ,la posizione di Progetto Scala “Finora Mansi non ha fatto nulla”

Scala, Costiera amalfitana. Riceviamo e pubblichiamo . Apprendiamo con grande piacere della corsa di questi giorni a chi riesce a “trovare” più soldi per cercare di arginare tutti i danni provocati dall’eccezionale ondata di mal tempo che ha colpito l’intera Costiera Amalfitana…

Ed è una corsa dal grande impatto mediatico, data la concomitanza con le prossime elezioni regionali…

Chi più ne ha, più ne metta…

Noi, come gruppo di minoranza Progetto Scala, siamo anche contenti che si stia lavorando in questa direzione e ci siamo subito messi a disposizione, segnalando molte criticità che si riscontrano, in particolare, nel territorio montano del nostro amato paese…ma questo lo avevamo già fatto sia in campagna elettorale, sia da un anno e mezzo a questa parte.

Scala 2008-2018: Noi con Voi. 10 anni di fatti!!!

Questo era il titolo del libretto con cui l’Amministrazione capeggiata da Luigi Mansi ricapitolava i suoi 10 anni a guida del Comune di Scala. In questi giorni lo abbiamo sfogliato alla ricerca di quali fossero questi tanto decantati FATTI, in riferimento alla PREVENZIONE del rischio idrogeologico…

Sapete cosa abbiamo trovato??? IL NULLA!!!!!

Consapevoli di queste mancanze, già nei primi mesi di insediamento, abbiamo segnalato molteplici situazioni di rischio e richiesto interventi urgenti di sistemazione, mitigazione e soprattutto PREVENZIONE, per non dover operare sempre in condizioni di emergenza…

Sempre nel libretto di Scala che cambia, tra gli obiettivi RAGGIUNTI compare il Piano di assestamento Forestale, un piano fondamentale per la conoscenza del patrimonio forestale alla base di qualsiasi forma di gestione del territorio montano.

Tuttavia, ad oggi, sul sito della Regione Campania, risulta che per tale Piano ancora non è stato concluso il relativo iter e, quindi, non può dirsi vigente a tutti gli effetti.

Anche su questo chiederemo chiarimenti poiché siamo convinti che la manutenzione e la gestione dei nostri boschi sia l’unica strada SERIA verso la prevenzione del rischio idrogeologico.

Noi non ci nascondiamo dietro il dito, se non ci sono state vittime è stato un MIRACOLO! Ed è inutile mostrarsi eroi, farsi intervistare e cercare la ribalta: i problemi si risolvono a monte, non si cerca celebrità a valle…solo gli stolti possono farsi ingannare da tanta ipocrisia…

Come al solito, LE NOSTRE RICHIESTE SONO STATE SEMPRE IGNORATE e siamo stati subito ETICHETTATI COME ALLARMISTI, e l’Amministrazione ha subito fatto partire la solita macchina del fango nei nostri confronti…

Noi abbiamo chiesto a più riprese cosa la Comunità Montana abbia fatto per mitigare i rischi dell’erosione naturale dei versanti, del disboscamento incontrollato, ma mai nessuna risposta.

Abbiamo chiesto se esiste una mappa delle zone a rischio, se viene fatto un monitoraggio periodico al fine di garantire un’azione preventiva e tempestiva ma nulla….

Vogliamo ricordare che l’Amministrazione Mansi ed in particolare il Sindaco di Scala, oltre ad assumere questa carica da più di 10 anni, ricopre anche quella di Presidente della Comunità Montana da più di 5 anni.

Ben vengano le pulizie delle briglie in località Pontone e Santa Caterina, la cui competenza è del Genio Civile, ma visto che ci accusate di non conoscere il nostro paese.

Avete mai visto o monitorato la situazione creatasi in località Magliulo??

Siete mai stati sul monte Carro e visto che fenomeno di erosione è in atto??

E la pineta di Punta d’aglio? Si tratta di luoghi frequentati da migliaia di persone all’anno… decine di alberi abbattuti a seguito degli incendi e del vento forte che giacciono lì da mesi senza nessun provvedimento e che costituiscono un pericolo per la sottostante frazione di Pontone.

Cosa si aspetta? Una tragedia?!

Addirittura la parte alta della Valle delle Ferriere, “a Fic’ A Noc”, ormai non si riconosce quasi più! Per non parlare dei sentieri ormai divenuti inesistenti ed impraticabili su tutto il territorio di SCALA!

Oggi va di moda vantarsi di fare “fatti”. Ma ribadiamo, ancora una volta, che i “fatti” vanno fatti al momento giusto e non a seguito di eventi calamitosi e di disastri!

Pertanto, chiediamo con urgenza, e per l’ennesima volta, che vengano adottati provvedimenti da parte del Comune di Scala e della Comunità Montana miranti, non solo ad ovviare i disastri già determinatisi, ma soprattutto a PREVENIRE situazioni di rischio future, legate al gravoso problema del dissesto idrogeologico, non dimenticando un concreto sostegno all’economia rurale, ed evitando di sperperare soldi per opere futili (vedi investimento di 10milaeuro da parte della Comunità Montana per un ipotetico campo di bocce, al momento incompleto e anch’esso già danneggiato dalle ultime piogge)…

Solo andando in questa direzione riusciremo a dare un futuro alla nostra terra. Solo guardando in maniera sinergica al nostro territorio come un insieme unico di AMBIENTE E PAESAGGIO da preservare nella sua bellezza e nella sua sicurezza possiamo sperare di lasciare ai nostri figli quello che la natura e i nostri padri hanno consegnato nelle nostre mani.

E ribadiamo ancora una volta un concetto: se non fosse accaduto tutto questo disastro, noi saremmo stati definiti per l’ennesima volta SCIACALLI E ALLARMISTI!