Diario di strada di Giovanni Farzati (Castellabate non fiction, ciclisti rincorsi)

Uno,due,tre…dieci chilometri, è forte questo cane, arcipicchia se corre!; in genere i cani non amano i ciclisti; questo cane li ama pure troppo, non li insegue per morderli, ma corre con loro, scodinzolando allegro, non ostacolando il loro andare, con rispetto.

Se è un corridore che si allena lungo la provinciale 15, ancora meglio; da Santa Maria a Castellabate e verso Perdifumo; il nostro cane mezzo ciclista, ne fa di chilometri; è ancora più pimpante; ci ha confidato un ciclomotore; non è pericoloso; il cane (“per me è un cane di razza setter”) non è un randagio. Il suo padrone, nonostante lo coccoli con appetitosi croccantini, non riesce a fargli perdere questa abitudine..