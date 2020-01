Dal 2 febbraio riparte l’appuntamento con l’Archeotreno, il treno d’epoca per viaggiare da Napoli a Paestum

Il prossimo 2 febbraio riparte il treno storico con il secondo appuntamento del 2020, con il treno d’epoca che consente di viaggiare dal cuore di Napoli fino ai parchi archeologici di Pompei, Paestum, ed Elea-Velia.

Il treno, composto da carrozze Centoporte e Corbellini degli anni ’30 e ’40 del secolo scorso, partirà da Napoli Centrale alle 9.45, poi Pietrarsa – S. Giorgio a Cremano (solo salita passeggeri) alle 10.10, Portici – Ercolano

ore 10:13, Pompei 10.33, Salerno 11.02, Pontecagnano 11.11, Paestum 11.36, Ascea 12.06, Sapri 12.40. Adulti 20 euro i bambini pagheranno 10 euro.

IL RITORNO. Sapri (partenza 16.30), Ascea 17.04, Paestum 17.35, Pontecagnano 18.07, Salerno 18.16, Pompei 18.41, Portici Ercolano 19.04, Pietrarsa-S.Giorgio a Cremano 19.10, Napoli Centrale arrivo 19.35

L’Archeotreno Campania parte da da Napoli Centrale e passa per Ercolano, Pompei, Paestum, Ascea, Salerno, Pontecagnano e Sapri

L’Archeotreno Campania congiunge la città di Napoli con le vicine aree archeologiche di Pompei e Paestum, entrambe dichiarate dall’UNESCO patrimoni mondiali dell’umanità: sono due siti che richiamano ogni anno milioni di turisti desiderosi di osservare le impronte di un mondo passato, conservato – nel caso di Pompei – a causa, o per fortuna, dall’eruzione Vesuvio che svetta nel cielo in lontananza.

Proprio lungo il litorale vesuviano si snoda il percorso del treno storico: sulla sinistra potrai ammirare il vulcano che domina sul paesaggio circostante, mentre sulla destra avrai la vista libera sul Golfo di Napoli.

Dopo la partenza e un primo breve stop a Pietrarsa, sede del Museo Ferroviario Nazionale, l’Archeotreno arriva a Pompei.

Si prosegue poi per il Cilento, dove si trova Paestum, per poi ripartire per Napoli.

Scegliendo il treno storico puoi arrivare ai siti archeologici, gustandoti ogni momento del viaggio: mentre ammiri il panorama che sfila placido davanti ai tuoi occhi oppure osservi le fattezze delle carrozze Centoporte e Corbellini su cui viaggi – rispettivamente degli anni ’30 e ’50 –, il tempo del tragitto scorre veloce.

Scopri Pompei e Paestum, i siti archeologici più famosi nel mondo

Pompei: grazie alla cenere che seppellì la città romana oggi puoi camminare tra le case ancora affrescate, le botteghe e gli edifici pubblici di un centro urbano conservatosi perfettamente in duemila anni di storia, scoprendo dove e come vivevano gli uomini e le donne di un’epoca così lontana.

Il sito di Paestum invece è celebre soprattutto per i templi dorici che testimoniano la sua origine greca: la città nasce infatti alla fine del VII sec a.C. come Poseidonia, uno dei principali centri commerciali della Magna Grecia. Oggi puoi vedere i resti imponenti dei templi, ma anche dell’anfiteatro, della cittadina e delle mura che la circondavano.