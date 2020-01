Costiera. Guasto improvviso ad Amalfi e sospensione servizio idrico: ecco dove

Interruzione idrica: Ausino comunica che, per consentire la riparazione di un guasto improvviso, si rende necessario sospendere con effetto immediato l’erogazione idrica in via Quasimodo, via Matteo Camera, via Mauro Comite, Salita Apotheca, Via Maestra dei Villaggi, Via Carramone, per consentire i lavori di riparazione d’urgenza.

Seguiranno aggiornamenti.