Costiera. Arrivano le gallerie tra Maiori e Minori, Praiano – Vettica verso Amalfi e Positano: pronti 10 milioni

Tre gallerie a Minori, Praiano e Positano e un by pass in roccia per liberare il centro storico di Amalfi. Sono gli interventi che la Regione Campania prevede di realizzare in Costiera Amalfitana per migliorare la percorribilità e la sicurezza lungo la statale che unisce Vietri a Positano. A questi si aggiunge anche la strada di collegamento della viabilità interna di Minori con la statale 163 Amalfitana e prevede parcheggi interrati pertinenziali e pubblici.

Il progetto della prima galleria tra Maiori e Minori, presentato in anteprima ai cosiddetti “contigui”, costerà 9 milioni di euro e prevede la realizzazione di un tunnel artificiale di ca. 400 mt da Maiori (imbocco area Apicella) a Minori (sbocco ex-deposito carburanti). A partire da tale punto si prevede la creazione di uno snodo stradale in sopraelevazione, che figurativamente oserò chiamare “serpentone”, per il riallacciamento all’attuale statale SS163. Per l’instradamento pedonale da e per Maiori è prevista invece una cosiddetta “tangenziale suppletiva” accollata al serpentone, destinato invece esclusivamente alla circolazione stradale.

La seconda galleria coprirà la zona di Praiano e Vettica Maggiore verso la città di Amalfi con un finanziamento di 400 mila euro.

La terza galleria infine, riguarda Positano in zona Chiesa Nuova, per la quale sono stati investiti circa 500 mila euro.

Tre interventi fondamentali che andrebbero ad incentivare, e non poco, la viabilità che quotidianamente tormenta turisti, guidatori, studenti e pendolari in tutta la Costiera Amalfitana.