Costiera Amalfitana. Vietri sul Mare in lutto per Domenico Massimino

Costiera Amalfitana. La città Vietri sul Mare è in lutto per Domenico Massimino. A darne il triste annuncio tutta la famiglia che tanto lo ha amato, a partire dalla moglie, i figli, il fratello, le sorelle, oltre a cognati, nuore, generi, nipoti e parenti tutti.

I funerali del caro Domenico si terranno domani, domenica 19 gennaio alle ore 9:15 con partenza dalla sua dimora a Vietri, in vista della Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice dei Salesiani.

La redazione di Positanonews si stringe in cordoglio attorno ai cari di Domenico, per il massimo supporto in questo periodo difficile.