Costiera Amalfitana. Vietri sul Mare ed i ceramisti in lutto per la scomparsa del maestro Cassetta

Ci ha lasciati all’età di 80 anni il maestro Biagio Cassetta, grande promotore dell’arte della ceramica, iconica per la città di Vietri sul Mare. Biagio era uno dei personaggi più importanti della Costiera Amalfitana, ricco di senso di appartenenza alla propria terra, alle tradizioni, come quella tramandata da tutta la sua famiglia dai primi anni ’50.

Una notizia che sconvolge gli abitanti della Divina, ma soprattutto di Vietri ed i suoi ceramisti che avevano come punto di riferimento il grande Biagio. Anche l’amministrazione comunale di Vietri sul Mare ed il sindaco De Simone esprimono le condoglianze alla famiglia Cassetta: Un pezzo di storia della nostra tradizione artistica ci lascia. Resteranno per sempre, invece, i suoi pezzi e i suoi decori. Saranno l’eredità per le prossime generazioni che si avvicineranno all’arte ceramica.

I funerali del maestro Cassetta si svolgeranno questa mattina a partire dalle ore 10:00 presso l’Arciconfraternita della SS. Annunziata e SS. Rosario di Vietri sul Mare.

Alla famiglia Cassetta le condoglianze anche da parte della redazione di Positanonews per la perdita di un grande uomo, artista e maestro.