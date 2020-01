Caos totale in Costiera Amalfitana. Dopo le tante chiusure in seguito al maltempo delle scorse settimane, sono giorni davvero difficili per quanto riguarda la viabilità. Sì, perché nonostante tutto, le presenze di turisti e visitatori in generale non è assolutamente diminuita. Turisti che, ovviamente, non possono essere a conoscenza di tutte le vicende del territorio, o quantomeno non possono essere a conoscenza di tutte le strade che sono state chiuse.

Disagi enormi. Come sappiamo, la strada che porta da Positano e Praiano in direzione Amalfi è interrotta a causa di una frana. In molti si sono cimentati percorrendo la stradina interna di Conca dei Marini, stradina il cui transito è interrotto dalle ore 10 alle 17,30. In tantissimi, specialmente turisti, non erano a conoscenza di questa ordinanza e sono rimasti in fila diverse ore prima di poter raggiungere città come Ravello. Stessa situazione per chi era diretto a Vietri sul Mare o Salerno, dove i disagi principali, come sappiamo, sono dovuti al fatto che la strada a Maiori è chiusa per frana.

Insomma, tantissimi turisti, centinaia e centinaia, totalmente disinformati sulle vicende che si trovano bloccati per strada. Un disagio enorme e assurdo che ha portato in molti a tornare indietro.