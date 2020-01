Costiera Amalfitana. Da Positano a Sorrento e Napoli: ecco le foto della modella Sindi Arifi su Instagram

Le fantastiche foto della modella svizzera Sindi Arifi stanno spopolando su instagram. La giovane modella ritrae il suo splendido corpo in uno scatto nelle principali mete turistiche della Costiera Amalfitana, Penisola Sorrentina ed anche zona Vesuviana.

La modella 25enne si mostra in tutta la sua bellezza con sfondo a Positano, Amalfi, Sorrento ed anche il lungomare di Napoli. “Happiness, this is what 2020 is all about.” Questo quanto si legge nella descrizione degli scatti da lei caricati. Una felicità che solo il nostro territorio può regalare.

Unica la bellezza di questa giovane blogger di moda, viaggi e lifestyle che ha fondato il blog Karvain nel settembre 2015. Ha lavorato con marchi come YSL Beauty, L’Oréal, Lancôme, Giorgio Armani, Calvin Klein e molti altri. Prima della fama è stata incoronata Miss Suisse Romande 2014 ed è stata finalista a Miss Svizzera 2016. Ha inoltre lavorato come modella e ha percorso la passerella per Salvatore Ferragamo, Hervé Léger e Flavio Castellani.