Costiera Amalfitana, Positano. Incendio sotto il ponte in località Carcarone

Giungono le notizie di un incendio in Costiera Amalfitana, a Positano. Paradossalmente le fiamme si stanno sviluppando nonostante la pioggia, poichè l’indendio è nato sotto il ponte in località Carcarone. Allertate le autorità competenti, attendiamo aggiornamenti in merito, nella speranza che non si verifichi un disastro come quello del 2014 che portò via molti ettari del bosco.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI