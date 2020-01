Costiera Amalfitana e Parco dei Monti Lattari su “Eden, un mondo da salvare” di Licia Colò, stasera su LA7

Questa sera, lunedì 20 gennaio 2020, alle ore 21.00 andrà in onda su LA7 una puntata di “Eden, un mondo da salvare” di Licia Colò, con protagonisti la Costiera Amalfitana ed il Parco Regionale dei Monti Lattari. La notizia è stata annunciata proprio dal Presidente del Parco, Tristano dello Joio, che ha detto “Sulle coste dei Monti Lattari, il mare non ha plastica. Però Ente Parco Monti Lattari, Distretto Turistico Costa d’Amalfi, Area Marina Protetta Punta Campanella e Amministrazioni Comunali stanno ugualmente conducendo azioni comuni per la sostenibilità ambientale, al fine di tutelare il territorio”.