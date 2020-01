Costiera Amalfitana. Nuovi operatori per il Piano di Zona S2 tra educatori, sociologi ed assistenti sociali

Piano di Zona S2: PON Inclusione REI, in servizio 11 nuovi operatori

Il Piano di Zona S2 Cava de Tirreni-Costiera amalfitana informa che sono entrati in servizio gli operatori che hanno partecipato alla procedura selettiva pubblica per I’assunzione di n. 2 educatori Professionali, n. 6 sociologi e n. 5 assistenti sociali con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale per l’attuazione del programma PON Inclusione.

I Servizi sociali potranno usufruire di nuove risorse umane per poter gestire le procedure relative alla presa in carico, ai tirocini di inclusione ed ai percorsi di formazione previsti prima dal Reddito di Inclusione e successivamente dal subentrato Reddito di Cittadinanza.