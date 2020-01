Costiera Amalfitana, ecco i nuovi limiti di velocità sulla Castiglione – Ravello

Il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno, ha disposto nuove limitazioni di velocità sulla S.R. 373 Castiglione – Ravello, soprattutto in vista del restringimento di un tratto a causa delle barriere New Jersey in cemento.

Ecco l’ordinanza n. 26 del 16/01/2020:

tra il Km 4 + 400 al Km 4 + 500 (tratto interessato dal restringimento per la presenza di barriere New Jersey in cemento); 30 Km/h tra il Km 4 + 300 al Km 4 + 400.

Provvedimenti importanti per incentivare la sicurezza in strada che quotidianamente causa morti e feriti. L’unica speranza è che i cittadini accolgano questo messaggio con buonsenso per tutelare la propria incolumità e quella di chi ci sta intorno.