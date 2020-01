Costiera Amalfitana. Nuove corse via mare dal 7 gennaio per Maiori-Cetara

La circolazione dei Bus di Linea tra Salerno, Cetara e Erchie è stata riaperta! A breve cominceranno anche i lavori di messa in sicurezza del molo Masuccio Salernitano. Per questo, a partire da martedì 07 gennaio 2020, riattiveremo i collegamenti straordinari da Cetara per Maiori e viceversa, in coincidenza con i servizi SITA da Salerno per Cetara e da Amalfi per Maiori.

Il programma di corse straordinarie da Salerno per Cetara, Maiori, Amalfi e viceversa resta attivo fino al 06 gennaio 2020.

Resta confermata la riduzione del 50% delle tariffe per i residenti della Costiera Amalfitana.