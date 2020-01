Costiera amalfitana, l’attore Antonio Zequila in giro per Positano

L’attore originario di Atrani, Antonio Zequila, è in visita a Positano. E’ stato lui stesso a pubblicare sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae insieme ad una bella ragazza.

Classe ’64, Zequila è un attore cinematografico e di fotoromanzi che ha interpretato ruoli in film quali Delizia (1987), Sapore di donna (1990), Legittima vendetta (1995), Omicidio al telefono (1994), Prigionieri di un incubo (2000) e Parentesi tonde (2005). In TV, ha recitato per un breve periodo nella soap opera Centovetrine e per le fiction College, Il maresciallo Rocca e Carabinieri.

Annovera anche alcune apparizioni teatrali, tra cui l’opera pirandelliana Sei personaggi in cerca d’autore, per la regia di Franco Zeffirelli (con protagonista Enrico Maria Salerno), e Giovanna d’Arco. In televisione è stato invece spesso ospite di programmi quali Buona Domenica, Passaparola e Ci vediamo in TV.

Ha partecipato alla terza edizione del reality show L’isola dei famosi. A seguito della popolarità ottenuta grazie alla partecipazione al reality e alle vicende collegate, nel 2006 è stato il testimonial di diversi spot pubblicitari relativi a prodotti di abbigliamento e suonerie per telefoni cellulari. Il 22 gennaio 2006 partecipa ad una puntata di Domenica in nella quale si scatena una celebre lite con Adriano Pappalardo, tale da far perdere a Mara Venier la conduzione del programma. Il 28 ottobre 2006 è uscito il suo primo disco, Senza di te.

Nel corso dei primi mesi del 2008 partecipa, dopo un sondaggio tra gli ascoltatori che hanno deciso per il sì, alla trasmissione radiofonica condotta da Gianni Elsner Te lo faccio vedere chi sono io su Radiosei fm 98,100 a Roma e sui canali Sky. Nel 2011 partecipa al nuovo reality show Uman – Take Control!, senza però aver mai avuto la possibilità di entrare in gioco con gli altri concorrenti. Nel 2017 il regista Eros Puglielli lo sceglie per interpretare un ruolo nella fiction il bello delle donne… alcuni anni dopo.