Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, con un post sui social diffonde una buona notizia per i cittadini della Costiera Amalfitana.

Da lunedì prossimo, infatti, sarà riaperta al traffico la strada Statale 163 Amalfitana anche per il tratto che va da Vietri a Positano chiusa a causa di eventi franosi dovuti al maltempo di meno di 20 giorni fa.

Il lavoro congiunto tra la Protezione Civile, Anas, Comuni e la Regione Campania, che ha messo a disposizione 8 milioni di euro per l’emergenza, prosegue senza sosta insieme agli altri enti locali per il pieno ritorno tornare alla normalità in tutte le la aree colpite dalle alluvioni durante il mese di dicembre scorso: dalla Costiera Amalfitana alla Valle Caudina.

“È del tutto evidente che adesso occorre l’intervento del Governo per l’impegno finanziario necessario alla realizzazione di interventi strutturali.- sostiene De Luca – La Regione c’è e fa fino in fondo la sua parte.”