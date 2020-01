Costiera Amalfitana. Giovanna Pagano ci lascia all’età di 87 anni, moglie dello storico barbiere a Ravello

Si è spenta la cara esistenza della signora Giovanna Pagano. 87 anni Donna dinamica e mite e sempre pronta a salutare per prima chiunque incontrava.

La sera del 31 dicembre era caduta battendo la testa in prossimità della Chiesa del Lacco della quale era puntuale frequentatrice, non si sa se è deceduta per un malore precedente alla caduta o per le conseguenze della caduta stessa.

Moglie del defunto Domenico Di Lauro che da Maiori si era trasferito a RAVELLO dove era diventato il “Barbiere” storico. La famiglia era stata duramente provata dalla scomparsa prematura del genero avv. Enzo Sarno marito della figlia Maria funzionaria della locale USL.

Le condoglianze di Positanonews ai familiari tutti in particolare ai figli Marie e Enzo marito dell’avvocato Teresa Pinto già vicesindaco di Ravello