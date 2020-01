Costiera Amalfitana. Gaspare Apicella ricorda l’Epifania a casa sua: Arriva la Befana

La cara vecchietta, che viaggia a cavallo di una scopa, dal volto emaciato e con qualche dente in meno in bocca. Gira per le case dei bambini distribuendo doni ai buoni e carbone ai cattivi o indisciplinati (pochi). I bambini l’aspettavano con ansia anche perchè, al sud dell’Italia, la cultura di Babbo Natale che deponeva i doni sotto l’albero non era ancora consolidata.

Ma i doni che ricevevamo noi bambini e adolescenti del tempo erano molto semplici; man mano poi si arrivava a ricevere la biciclettina o la macchinetta a pedali o altro simile.

Si andava a letto presto per poter poi svegliarsi di buon’ora per scoprire i doni.

Qualcuno osservava di aver visto la vecchietta mentre, depositati i doni, si allontanava frettolosamente; fin quano qualcuno di età più avanzata cofessava di aver scoperto la mamma o il proprio papà mentre depositavano i doni accanto al letto.

C’erano diversi, però, che non si pronunciavano o non andavano al lungomare il giorno di festa, perchè con ogni probabilità (meglio con sicurezza) non avevanio avuto alcuna visita notturna.

La mia Befana consisteva (eppure avrei dovuto avere qualcosa in più perchè ricorre il mio onomastico) in un cumuletto di caramelle, cioccolatini e biscottini depositati sul comodino. Questi dolci venivano dal banco della salumeria che i miei genitori gestivano insieme alla trattoria. Il bello era che, non riuscendo naturalemnte a cosumare tutto, i dolcetti riprendevano la via del bancone. Nessun rammarico perc hè almeno ero di quei semi-fortunati che potevano condurre una adolescenza accettabile sotto ogni aspetto.

Al giorno d’oggi, prima della Befana si presenta Babbo Natale, di estrazione nordica che offre doni molto più complicati (dati i tempi) e che rispecchiano in toto le richieste ed i desideri dei bambini che sanno già cosa arriverà loro in dono,.

Ora sembra che la BEFANA sia riservata ai più piccini ed a quelli senza troppe pretese. Mentre Babbo Natale è campo , oltre che per i ragazzi, per gli adulti e per le mamme.