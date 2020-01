Costiera Amalfitana. Da domani fine dell’incubo per i pendolari: riprendono regolarmente le corse SITA tra Amalfi e Sorrento

Come conseguenza delle frane dello scorso mese che hanno diviso la Costiera Amalfitana, la viabilità è stata fonte di moltissimi problemi. I disagi sono stati non pochi, soprattutto a causa dei semafori, dei sensi unici alternati e, ancora, del divieto di transitare per gli autobus della SITA anche quando la strada è stata poi riaperta al traffico. Infatti, l’ANAS ha disposto il divieto di transito per tutti i veicoli con peso superiore alle 3,5 tonnelate, inclusi gli autobus. Le uniche deroghe rilasciate, sono state quelle per garantire un servizio almeno minimo agli studenti, i quali avrebbero altrimenti trovato impossibile l’andare a scuola. Un ulteriore problema, però, è stato causato dal fatto che gli orari degli studenti non coincidono con quelli dei lavoratori, che necessitano del servizio di trasporto della SITA.

La signora Nicoletta Parlato si è presa quindi il compito di farsi portavoce di questa difficoltà, trovando lei stessa difficile spostarsi da casa sua, a Pogerola di Amalfi, al luogo di lavoro, a Positano, rivolgendosi anche a noi di Positanonews, che abbiamo scritto molti articoli per denunciare il problema. In particolar modo, cita l’Articolo 1 della Costituzione Italiana, sottolineando che “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro…” e l’Articolo 4 “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”.

Ma, finalmente, l’ANAS ha dato il via libera, risolvendo il problema, e da domani riprenderanno regolarmente anche le corse SITA tra Amalfi e Sorrento.